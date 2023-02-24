Тремасов св во 19.09.1934 и 14.08.1950 Казань Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1915
Отец: Тремасов Степан Васильевич
Мать: Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тремасова ?
г.Кувасай, Ферганская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тремасова ?
Смерть
Неизвестно