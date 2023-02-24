Тремасов св во 19.09.1934 и 14.08.1950 Казань Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТремасов св во 19.09.1934 и 14.08.1950 Казань Петр Степанович

Тремасов св во 19.09.1934 и 14.08.1950 Казань Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1915

Отец: Тремасов Степан Васильевич

Мать: Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова ?

г.Кувасай, Ферганская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова ?

Смерть
Неизвестно
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