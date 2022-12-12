Макаров Илья Флоров
Место рождения
Дата рождения16.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1876
Отец: Макаров Флор Иванов
Мать: Дарья Пантелеева
Крещение
18.07.1876
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
воспреемникид. Кроткая ? Пантелеев?сц. Алексеевка вдова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1906
Сын: Макаров Сергей Ильич
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
10.07.1911
Дочь: Харитонов Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1915
Сын: Макаров Иван Ильич
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно