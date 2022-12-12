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Макаров Илья Флоров

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1876

Отец: Макаров Флор Иванов

Мать: Дарья Пантелеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
18.07.1876
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
воспреемникид. Кроткая ? Пантелеев?сц. Алексеевка вдова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Макаров Сергей Ильич

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Макаров Алексей Ильич

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1911

Дочь: Харитонов Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Макаров Иван Ильич

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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