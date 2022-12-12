Макарова Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров
Рождение ребёнка
1906
Сын: Макаров Сергей Ильич
Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров
Рождение ребёнка
10.07.1911
Дочь: Харитонов Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров
Рождение ребёнка
1915
Сын: Макаров Иван Ильич
Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров
Смерть
Неизвестно