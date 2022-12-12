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Макарова Евдокия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Макаров Сергей Ильич

Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Макаров Алексей Ильич

Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1911

Дочь: Харитонов Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Макаров Иван Ильич

Отец ребёнка: Макаров Илья Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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