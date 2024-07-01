Ирысов Вонифатий (Внифатий) Иванович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ирысов Иван Епифанович
Мать: Ирысова Агафья Петровна
ГАСО, 24-25-330, 25об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирысова Парасковья
ГАСО, 179-1-45-115л
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Ирысова) Пелагия Внифатьевна
Мать ребёнка: Ирысова Парасковья
ГАСО, 179-1-45-115л
Смерть
Неизвестно