Ирысов Вонифатий (Внифатий) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирысов Вонифатий (Внифатий) Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ирысов Иван Епифанович

Мать: Ирысова Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирысова Парасковья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-115л
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Ирысова) Пелагия Внифатьевна

Мать ребёнка: Ирысова Парасковья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-115л
Смерть
Неизвестно

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