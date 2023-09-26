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Бурховецкий Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

17.06.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бурховецкий Федор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бурховецкий Василий Иванович

Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурховецкий Алексей

Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья

Смерть
17.06.1932
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