Бурховецкий Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти17.06.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Бурховецкий Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бурховецкий Василий Иванович
Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурховецкий Алексей
Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бурховецкая Анисья
Смерть
17.06.1932