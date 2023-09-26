Бурховецкая Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бурховецкий Василий Иванович
Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурховецкий Алексей
Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович