Бурховецкая Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурховецкая Анисья

Бурховецкая Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бурховецкий Василий Иванович

Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурховецкий Алексей

Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бурховецкий Иван Федорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close