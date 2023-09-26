(Бурховецкая) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бурховецкая) Прасковья Ивановна

(Бурховецкая) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бурховецкий Иван Федорович

Мать: Бурховецкая Анисья

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мезенцев Иван

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович

Рождение ребёнка
19.08.1922

Дочь: Раиса Георгиевна

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович

с. Белая Глина
Рождение ребёнка
1924

Сын: Мезенцев Борис

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович

Рождение ребёнка
02.06.1928

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович

Рождение ребёнка
24.12.1939

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович

Смерть
1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close