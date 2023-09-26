(Бурховецкая) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Бурховецкий Иван Федорович
Мать: Бурховецкая Анисья
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мезенцев Иван
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович
Рождение ребёнка
19.08.1922
Дочь: Раиса Георгиевна
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович
с. Белая Глина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мезенцев Борис
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович
Рождение ребёнка
02.06.1928
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович
Рождение ребёнка
24.12.1939
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: Мезенцев Егор Егорович
Смерть
1948