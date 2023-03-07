Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова

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Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Агафон Яковлев

Мать: Аксинья (Ксения) Васильева

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1857 ст.

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Игнатьев

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1860 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Игнатьев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Василий Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1860
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