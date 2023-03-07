Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Агафон Яковлев
Рождение ребёнка
06.03.1857 ст.
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Игнатьев Василий Игнатьев
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1860 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Игнатьев Василий Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860