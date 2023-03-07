Игнатьев Василий Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Василий Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1857 ст.

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1860 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1860
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