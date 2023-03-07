Игнатьев Василий Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1857 ст.
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1860 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860