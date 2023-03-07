Аксинья (Ксения) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Василий Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Настасья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Яковлев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Авдотья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Яковлев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Яковлев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Матрена Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Яковлев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1833 ст.

Сын: Иван Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Яковлев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
После 1834

Дочь: Анисья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Яковлев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1836 ст.

Дочь: Наталья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Яковлев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1840 ст.

Дочь: Татьяна Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Яковлев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1840
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