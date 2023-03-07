Аксинья (Ксения) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Василий Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Настасья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Авдотья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Игнатьева Лукерья (Гликерия) Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Матрена Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Яковлев
Рождение ребёнка
03.09.1833 ст.
Сын: Иван Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Яковлев
Рождение ребёнка
После 1834
Дочь: Анисья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Яковлев
Рождение ребёнка
23.07.1836 ст.
Дочь: Наталья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Яковлев
Рождение ребёнка
05.01.1840 ст.
Дочь: Татьяна Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1840