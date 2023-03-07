Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Дементий (Диомид) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Макар Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Осип Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Аксинья (Ксения) Васильева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1825