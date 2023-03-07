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Василий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Дементий (Диомид) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Макар Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Осип Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Аксинья (Ксения) Васильева

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1825
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
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