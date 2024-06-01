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Ашуха Езекилий Васиьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ашуха Василий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Московкина Прасковья Езекильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ашуха Андрей Езекильевич

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ашуха Иван Езекильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ашуха Василий Езикимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1920

Дочь: Ашуха Ольга Езекильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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