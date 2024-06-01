Ашуха Езекилий Васиьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ашуха Василий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Московкина Прасковья Езекильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: не указана
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: Ашуха Ольга Езекильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно