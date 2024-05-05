Московкина Прасковья Езекильевна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Московкина Прасковья Езекильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

03.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ашуха Езекилий Васиьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Московкин ? Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова ? Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыганкова ? Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Шестакова Надежда Степановна

Отец ребёнка: не указан

Пробуждение, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Бабенко Нина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1946

Сын: Московкин Алексей Степанович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.01.1985

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