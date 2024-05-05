Московкина Прасковья Езекильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти03.01.1985
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Ашуха Езекилий Васиьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова ? Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганкова ? Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Шестакова Надежда Степановна
Отец ребёнка: не указан
Пробуждение, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Бабенко Нина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1946
Сын: Московкин Алексей Степанович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
03.01.1985