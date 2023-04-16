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Захаров Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1861 по 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1861 по 1862

Отец: Захаров Иван Степанович

Мать: Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
С 1881 по 1882

Сын: Захаров Андрей Ильич

Мать ребёнка: Захарова Елисавета Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Захаров Митрофан Ильич

Мать ребёнка: Захарова Елисавета Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Захаров Никита Ильич

Мать ребёнка: Захарова Елисавета Ивановна

Рождение ребёнка
С 1896 по 1898

Сын: Захаров Парамон Ильич

Мать ребёнка: Захарова Елисавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Елисавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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