Захаров Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1861 по 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1861 по 1862
Отец: Захаров Иван Степанович
Мать: Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
С 1881 по 1882
Сын: Захаров Андрей Ильич
Мать ребёнка: Захарова Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Захарова Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Захаров Никита Ильич
Мать ребёнка: Захарова Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
С 1896 по 1898
Мать ребёнка: Захарова Елисавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно