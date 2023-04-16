Захаров Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1840 по 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1852 по 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1861 по 1862

Сын: Захаров Илья Иванович

Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Захаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
С 1886 по 1889

Сын: Захаров Феоктист Иванович

Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Захарова Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Захаров Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
С 1902 по 1903

Дочь: Захарова Иустина / Юстина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Васса Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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