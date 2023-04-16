Захаров Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1840 по 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1861 по 1862
Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
С 1886 по 1889
Сын: Захаров Феоктист Иванович
Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Захарова Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
С 1902 по 1903
Дочь: Захарова Иустина / Юстина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Васса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Васса Яковлевна
Смерть
Неизвестно