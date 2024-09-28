Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Лукерья Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Баскова Марфа Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Степанида Андреева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно