Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Лукерья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Баскова Марфа Андреева

Мать ребёнка: не указана

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Степанида Андреева

Мать ребёнка: не указана

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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