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Баскова Марфа Андреева

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

14.10.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Андрей

Мать: не указана

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басков Архип Васильев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Басков Иван Архипов

Отец ребёнка: Басков Архип Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1856

Дочь: Баскова Настасья Архипова

Отец ребёнка: Басков Архип Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Басков Василий Архипов

Отец ребёнка: Басков Архип Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1858

Дочь: Баскова Маремьяна Архипова

Отец ребёнка: Басков Архип Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.10.1860
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
от родов
Рождение ребёнка
1872

Сын: Басков Дмитрий Архипов

Отец ребёнка: Басков Архип Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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