Баскова Марфа Андреева
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти14.10.1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Басков Иван Архипов
Отец ребёнка: Басков Архип Васильев
Рождение ребёнка
17.12.1856
Дочь: Баскова Настасья Архипова
Отец ребёнка: Басков Архип Васильев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Басков Архип Васильев
Рождение ребёнка
14.02.1858
Дочь: Баскова Маремьяна Архипова
Отец ребёнка: Басков Архип Васильев
Смерть
14.10.1860
от родов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Басков Архип Васильев