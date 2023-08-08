Зыков Диан (Дий) Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Диан (Дий) Леонтьевич

Зыков Диан (Дий) Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Зыков Леонтей Захарович

Мать: Зыкова Марья Андреевна

Рождение ребёнка
27.07.1862

Дочь: Зыкова Параскева Диевна

Мать ребёнка: Васса Федоровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Зыкова Марина Диевна

Мать ребёнка: Васса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close