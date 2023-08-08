Зыков Диан (Дий) Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Зыков Леонтей Захарович
Мать: Зыкова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
27.07.1862
Дочь: Зыкова Параскева Диевна
Мать ребёнка: Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Зыкова Марина Диевна
Мать ребёнка: Васса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Федоровна
Смерть
Неизвестно