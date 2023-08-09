Зыкова (Бабушкина) Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Бабушкина) Марья Андреевна

Место рождения

Камаган, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Камаган, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Зыков Прокопий Леонтьевич

Отец ребёнка: Зыков Леонтей Захарович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Зыков Диан (Дий) Леонтьевич

Отец ребёнка: Зыков Леонтей Захарович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зыков Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Зыков Леонтей Захарович

Рождение ребёнка
04.09.1848

Сын: Зыков Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Зыков Леонтей Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Леонтей Захарович

Смерть
Неизвестно