Зыкова (Бабушкина) Марья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зыков Прокопий Леонтьевич
Отец ребёнка: Зыков Леонтей Захарович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зыков Диан (Дий) Леонтьевич
Отец ребёнка: Зыков Леонтей Захарович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Зыков Леонтей Захарович
Рождение ребёнка
04.09.1848
Отец ребёнка: Зыков Леонтей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно