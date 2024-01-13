Коркин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1965
Дочь: Домашенкина Юлия Алексаедроана
Мать ребёнка: Коркина Лидия Перфильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Коркина Лидия Перфильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Владимир Аоександрович
Мать ребёнка: Коркина Лидия Перфильева
Смерть
Неизвестно