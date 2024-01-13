Коркин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1965

Дочь: Домашенкина Юлия Алексаедроана

Мать ребёнка: Коркина Лидия Перфильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Коркина Лидия Перфильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Владимир Аоександрович

Мать ребёнка: Коркина Лидия Перфильева

Смерть
Неизвестно
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