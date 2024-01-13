Домашенкина Юлия Алексаедроана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашенкина Юлия Алексаедроана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1965

Отец: Коркин Александр

Мать: Коркина Лидия Перфильева

Рождение ребёнка
03.05.1985

Дочь: Анна Домашенкина Александровна

Отец ребёнка: Домашенкин Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
22.07.1988

Сын: Домашенкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Домашенкин Александр Спиридонович

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