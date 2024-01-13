Домашенкина Юлия Алексаедроана
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1965
Отец: Коркин Александр
Мать: Коркина Лидия Перфильева
Рождение ребёнка
03.05.1985
Дочь: Анна Домашенкина Александровна
Отец ребёнка: Домашенкин Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
22.07.1988
Сын: Домашенкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Домашенкин Александр Спиридонович