Коркина Лидия Перфильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1965
Дочь: Домашенкина Юлия Алексаедроана
Отец ребёнка: Коркин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Коркин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Владимир Аоександрович
Отец ребёнка: Коркин Александр
Смерть
Неизвестно