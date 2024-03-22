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Верхоляк Иосиф Николаевич

Место рождения

Манява, Івано-Франківська область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Верхоляк Николай

Мать: не указана

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Верхоляк Юстына Иосифовна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
18.11.1934

Сын: Верхоляк Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
09.05.1940

Дочь: Трац Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Манява, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Смерть
1943
Манява, Івано-Франківська область
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