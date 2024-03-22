Верхоляк Иосиф Николаевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Верхоляк Николай
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Верхоляк Юстына Иосифовна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1934
Сын: Верхоляк Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1940
Дочь: Трац Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Смерть
1943