Трац (Верхоляк) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трац (Верхоляк) Анна Иосифовна

Место рождения

Манява, Івано-Франківська область

Дата рождения

09.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940

Отец: Верхоляк Иосиф Николаевич

Мать: Прасковья Николаевна

Манява, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трац Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Трац Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трац Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Трац Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трац Владимир

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