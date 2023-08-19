Трац (Верхоляк) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения09.05.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940
Отец: Верхоляк Иосиф Николаевич
Мать: Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трац Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Трац Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трац Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Трац Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трац Владимир