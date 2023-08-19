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Верхоляк Михаил Иосифович

Место рождения

Манява, Івано-Франківська область

Дата рождения

18.11.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1934

Отец: Верхоляк Иосиф Николаевич

Мать: Прасковья Николаевна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
23.06.1961

Дочь: Голубкова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Верхоляк Софья Дмитриевна

Бытков, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
03.04.1964

Дочь: Клевакина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Верхоляк Софья Дмитриевна

Надворная, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
26.02.1972

Сын: Верхоляк Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Верхоляк Софья Дмитриевна

Кадыкчан, Сусуманский, Магаданская область