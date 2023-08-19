Верхоляк Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения18.11.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1934
Отец: Верхоляк Иосиф Николаевич
Мать: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1961
Дочь: Голубкова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Верхоляк Софья Дмитриевна
Бытков, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
03.04.1964
Дочь: Клевакина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Верхоляк Софья Дмитриевна
Надворная, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
26.02.1972
Сын: Верхоляк Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Верхоляк Софья Дмитриевна
Кадыкчан, Сусуманский, Магаданская область