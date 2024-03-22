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Павел Титович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Тит Осипович

Мать: Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-70л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-70л
Смерть
Неизвестно
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