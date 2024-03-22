Павел Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Тит Осипович
Мать: Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
ГАСО 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
ГАСО 24-25-330-70л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ивановна
ГАСО 24-25-330-70л
Смерть
Неизвестно