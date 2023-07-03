Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Мокроусов Иван
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Иван Титович
Отец ребёнка: Тит Осипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анна Титовна
Отец ребёнка: Тит Осипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Иван Титович
Отец ребёнка: Тит Осипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Игнатий Титович
Отец ребёнка: Тит Осипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Павел Титович
Отец ребёнка: Тит Осипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Акилина Титовна
Отец ребёнка: Тит Осипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Осипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Смерть
Неизвестно