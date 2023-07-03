Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1719 г.р.

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1789 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Мокроусов Иван

Мать: Нестерова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Иван Титович

Отец ребёнка: Тит Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Анна Титовна

Отец ребёнка: Тит Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Иван Титович

Отец ребёнка: Тит Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Игнатий Титович

Отец ребёнка: Тит Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Павел Титович

Отец ребёнка: Тит Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Акилина Титовна

Отец ребёнка: Тит Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Смерть
Неизвестно