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Еремеев Дмитрий Иванов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Еремеев Иван Анисимов

Мать: Протопопова Устинья Абрамова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Еремеев Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Еремеева Лукерья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Еремеев Елисей Дмитриевич

Мать ребёнка: Еремеева Лукерья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Лукерья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1790
Ржев, город Ржев, Тверская область
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