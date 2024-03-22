Еремеев Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1781
Сын: Еремеев Матвей Дмитриевич
Мать ребёнка: Еремеева Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Еремеев Елисей Дмитриевич
Мать ребёнка: Еремеева Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790