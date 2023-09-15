Еремеева (Протопопова) Лукерья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Протопопов Иван б.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Еремеев Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Еремеев Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Еремеев Елисей Дмитриевич
Отец ребёнка: Еремеев Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно