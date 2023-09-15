Еремеева (Протопопова) Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Протопопова) Лукерья Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Протопопов Иван б.

Мать: Протопопова Евдокия Яковлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Еремеев Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Еремеев Дмитрий Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Еремеев Елисей Дмитриевич

Отец ребёнка: Еремеев Дмитрий Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Дмитрий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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