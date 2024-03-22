Михаленков Емельян Аникеевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1883 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.
Дочь: Михаленкова Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.
Дочь: Михаленкова Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1909 ст.
Дочь: Михаленкова Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1911 ст.
Дочь: Михаленкова Христина Емельяновна
Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1914 ст.
Сын: Михаленков Василий Емельянович
Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1914 ст.
Дочь: Емельянова Клавдия Емельяновна
Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно