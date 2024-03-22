Михаленков Емельян Аникеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаленков Емельян Аникеевич

Михаленков Емельян Аникеевич

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.08.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1883 ст.

Отец: Михаленков Аникей Федотович

Мать: Михаленкова Евдокия Евдокимовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.

Дочь: Михаленкова Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.

Дочь: Михаленкова Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1909 ст.

Дочь: Михаленкова Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1911 ст.

Дочь: Михаленкова Христина Емельяновна

Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1914 ст.

Сын: Михаленков Василий Емельянович

Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1914 ст.

Дочь: Емельянова Клавдия Емельяновна

Мать ребёнка: Михаленкова Анастасия Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михаленкова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close