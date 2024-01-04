Михаленков Аникей Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти20.12.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.
Дочь: Михаленкова Марина Аникеевна
Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
04.08.1883 ст.
Сын: Михаленков Емельян Аникеевич
Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
07.08.1885 ст.
Сын: Михаленков Тихон Аникеевич
Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.09.1891 ст.
Сын: Михаленков Пётр Аникеевич
Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.
Дочь: Гультяева Анна Аникеевна
Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна
Смерть
20.12.1913 ст.