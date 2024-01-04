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Михаленков Аникей Федотович

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

20.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Жена: Михаленкова Евдокия Евдокимовна

Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.

Дочь: Михаленкова Марина Аникеевна

Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1883 ст.

Сын: Михаленков Емельян Аникеевич

Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1885 ст.

Сын: Михаленков Тихон Аникеевич

Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1891 ст.

Сын: Михаленков Пётр Аникеевич

Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.

Дочь: Гультяева Анна Аникеевна

Мать ребёнка: Михаленкова Евдокия Евдокимовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.12.1913 ст.
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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