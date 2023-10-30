Михаленкова Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаленкова Евдокия Евдокимовна

Место рождения

Подречье, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Подречье, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Муж: Михаленков Аникей Федотович

Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.

Дочь: Михаленкова Марина Аникеевна

Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1883 ст.

Сын: Михаленков Емельян Аникеевич

Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1885 ст.

Сын: Михаленков Тихон Аникеевич

Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1891 ст.

Сын: Михаленков Пётр Аникеевич

Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.

Дочь: Гультяева Анна Аникеевна

Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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