Михаленкова Евдокия Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.
Дочь: Михаленкова Марина Аникеевна
Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович
Рождение ребёнка
04.08.1883 ст.
Сын: Михаленков Емельян Аникеевич
Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович
Рождение ребёнка
07.08.1885 ст.
Сын: Михаленков Тихон Аникеевич
Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович
Рождение ребёнка
08.09.1891 ст.
Сын: Михаленков Пётр Аникеевич
Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.
Дочь: Гультяева Анна Аникеевна
Отец ребёнка: Михаленков Аникей Федотович
Смерть
Неизвестно