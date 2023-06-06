Мансурова (Мансурова) Зямина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансурова (Мансурова) Зямина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Сулейманов Мансур

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Зюмагулова Гузубя

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
1771

Сын: Зюмагулов Муса

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
1775

Сын: Зюмагулов Айса

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зюмагулова Фатимя

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
1782

Сын: Зюмагулов Ахтям

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Зюмагулова Маулиха

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Зюмагулова Музулифа

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
1791

Сын: Зюмагулов Аксан

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зюмагулова Мадина

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зюмагулова Хафиза

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зюмагулова Хатимя

Отец ребёнка: Азинаев Жамагул

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азинаев Жамагул

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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