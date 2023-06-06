Мансурова (Мансурова) Зямина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Сулейманов Мансур
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Зюмагулова Гузубя
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
1771
Сын: Зюмагулов Муса
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
1775
Сын: Зюмагулов Айса
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зюмагулова Фатимя
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
1782
Сын: Зюмагулов Ахтям
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Зюмагулова Маулиха
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Зюмагулова Музулифа
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
1791
Сын: Зюмагулов Аксан
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зюмагулова Мадина
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зюмагулова Хафиза
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зюмагулова Хатимя
Отец ребёнка: Азинаев Жамагул
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азинаев Жамагул
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно