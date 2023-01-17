село Нижняя Чегодайка, село Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижняя Чегодайка

Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Мордовско-Афонькинская волость
287. Н. Чегодайка (Чегодай-Утямыш, Н. Ключ, Мансурова), деревня бывшая государственная, при реке Черемшане, дворов 142, жителей 873, мечеть

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән ЧыгтайНижняя ЧегодайкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Черемшанский район
190103Нижняя Чегодайкасело54°39'51°34'N-39-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Черемшанский муниципальный район, Черемшанское сельское поселение
92658470111с Нижняя Чегодайкасело
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