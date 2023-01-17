Нижняя Чегодайка
Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Список важнейших селений
287. Н. Чегодайка (Чегодай-Утямыш, Н. Ключ, Мансурова), деревня бывшая государственная, при реке Черемшане, дворов 142, жителей 873, мечеть
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән ЧыгтайНижняя ЧегодайкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190103Нижняя Чегодайкасело54°39'51°34'N-39-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92658470111с Нижняя Чегодайкасело