Солдатова Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1870 ст.
Сын: Солдатов Маркиан Агафонович
Отец ребёнка: Солдатов Агафон Иванович
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Солдатов Евстигней Агафонович
Отец ребёнка: Солдатов Агафон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно