Солдатова Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1870 ст.

Сын: Солдатов Маркиан Агафонович

Отец ребёнка: Солдатов Агафон Иванович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Солдатов Евстигней Агафонович

Отец ребёнка: Солдатов Агафон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Агафон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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