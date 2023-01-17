Солдатов Евстигней Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Солдатов Агафон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Солдатов Яков Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Татьяна Евстигнеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Феодосия Евстигнеевна
Мать ребёнка: Солдатова Анна
Рождение ребёнка
19.03.1913
Дочь: Анастасия Евстигнеевна
Мать ребёнка: Солдатова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно