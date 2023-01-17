Солдатов Евстигней Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Евстигней Агафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Солдатов Агафон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Солдатов Яков Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Татьяна Евстигнеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Феодосия Евстигнеевна

Мать ребёнка: Солдатова Анна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1913

Дочь: Анастасия Евстигнеевна

Мать ребёнка: Солдатова Анна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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