Ананьин Федор Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананьин Ефим Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ананьина Александра Федоровна
Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Ананьина) Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна
Военная служба
1909
в указанном году указан, как запасной рядовой
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ананьин Георгий Федорович
Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Ананьина) Калерия Федоровна
Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ананьин ? Федорович
Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна
пол и имя неизвестны
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна
Смерть
После 1909