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Ананьин Федор Ефимович

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьин Ефим Титович

Мать: Ананьина Надежда Антоновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина Александра Ананиевна

Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ананьин Тихон Федорович

Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ананьина Александра Федоровна

Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Ананьина) Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ананьин Петр Федорович

Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
1909
в указанном году указан, как запасной рядовой
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ананьин Георгий Федорович

Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Ананьина) Калерия Федоровна

Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ананьин ? Федорович

Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
пол и имя неизвестны
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ананьин Леонид Федорович

Мать ребёнка: Ананьина Александра Ананиевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1909

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