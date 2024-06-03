Ананьина Надежда Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананьин Ефим Титович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ананьин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ананьина Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Ананьина) Устинья Ефимовна
Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович
Смерть
Неизвестно