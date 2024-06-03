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Ананьина Надежда Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьин Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьин Федор Ефимович

Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Ефим Титович

Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ананьин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ананьина Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ананьин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Ананьина) Устинья Ефимовна

Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ананьин Борис Ефимович

Отец ребёнка: Ананьин Ефим Титович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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