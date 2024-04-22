Буцаленко Давыд Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Буцаленко Агафия Давыдовна
Мать ребёнка: Буцаленко Евдокия Никитина
восприемники Деревни Петрогоровки крестьянин Иван Гордиев Иванченко и Старочеркасская казачка Анна Андреева Коткова
Рождение ребёнка
26.04.1902
Сын: Буцаленко Василий Давыдович
Мать ребёнка: Буцаленко Евдокия Никитина
восприемники Деревни Петрогоровки крестьяне Иван Гордиев Иванченко и Марфа Платонова Манченко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно