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Буцаленко Давыд Михайлов

Место рождения

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Буцаленко Михаил Афанасьевич

Мать: Буцаленко Ефросинья Никитина

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Буцаленко Агафия Давыдовна

Мать ребёнка: Буцаленко Евдокия Никитина

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
восприемники Деревни Петрогоровки крестьянин Иван Гордиев Иванченко и Старочеркасская казачка Анна Андреева Коткова
Рождение ребёнка
26.04.1902

Сын: Буцаленко Василий Давыдович

Мать ребёнка: Буцаленко Евдокия Никитина

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
восприемники Деревни Петрогоровки крестьяне Иван Гордиев Иванченко и Марфа Платонова Манченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцаленко Евдокия Никитина

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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