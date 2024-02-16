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Буцаленко Ефросинья Никитина

Место рождения

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1839 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
РС Ростовского округа 1858 г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцаленко Михаил Афанасьевич

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Буцаленко Петр Михайлович

Отец ребёнка: Буцаленко Михаил Афанасьевич

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Буцаленко Давыд Михайлов

Отец ребёнка: Буцаленко Михаил Афанасьевич

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно

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