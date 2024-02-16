Буцаленко Ефросинья Никитина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
РС Ростовского округа 1858 г
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Буцаленко Петр Михайлович
Отец ребёнка: Буцаленко Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Буцаленко Михаил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно