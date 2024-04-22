Буцаленко Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Буцаленко Агафия Давыдовна
Отец ребёнка: Буцаленко Давыд Михайлов
восприемники Деревни Петрогоровки крестьянин Иван Гордиев Иванченко и Старочеркасская казачка Анна Андреева Коткова
Рождение ребёнка
26.04.1902
Сын: Буцаленко Василий Давыдович
Отец ребёнка: Буцаленко Давыд Михайлов
восприемники Деревни Петрогоровки крестьяне Иван Гордиев Иванченко и Марфа Платонова Манченко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно