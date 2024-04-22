Буцаленко Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуцаленко Евдокия Никитина

Буцаленко Евдокия Никитина

Место рождения

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Буцаленко Агафия Давыдовна

Отец ребёнка: Буцаленко Давыд Михайлов

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
восприемники Деревни Петрогоровки крестьянин Иван Гордиев Иванченко и Старочеркасская казачка Анна Андреева Коткова
Рождение ребёнка
26.04.1902

Сын: Буцаленко Василий Давыдович

Отец ребёнка: Буцаленко Давыд Михайлов

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
восприемники Деревни Петрогоровки крестьяне Иван Гордиев Иванченко и Марфа Платонова Манченко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцаленко Давыд Михайлов

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close