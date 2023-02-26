Михаил Фадеев
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1735
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сергей Михайлов
Мать ребёнка: Анисия Астафьева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Анисия Астафьева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Мартин Михайлов
Мать ребёнка: Анисия Астафьева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Анисия Астафьева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Анисия Астафьева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Астафьева
Смерть
1804
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.