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Михаил Фадеев

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1735

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Фадей

Мать: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1768

Сын: Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Анисия Астафьева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Анисия Астафьева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Мартин Михайлов

Мать ребёнка: Анисия Астафьева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Анисия Астафьева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Анисия Астафьева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Астафьева

Смерть
1804
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
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