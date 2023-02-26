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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Михаил Фадеев
Отец ребёнка: Фадей
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иосиф Фадеев
Отец ребёнка: Фадей
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Авдотья Фадеева
Отец ребёнка: Фадей
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.