Иванова (Шабанова) Валентина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1926
Дата смерти10.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926
Бракосочетание
24.04.1950
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
10.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1956
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.1996