Иванова (Шабанова) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Шабанова) Валентина Афанасьевна

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Место рождения

Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

23.11.1926

Дата смерти

10.06.1996

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926

Отец: Шабанов Афанасий Михайлович

Мать: Шабанова (Шибаева) Елизавета Алексеевна

Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
24.04.1950

Муж: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.05.1956

Сын: Иванов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
10.06.1996

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