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(Абдулсалихова) Миннибика
(Абдулсалихова) Миннибика
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Абдулсалих
Мать
Не указана
Муж
Ильяс
1776 г.р.
Дети
Миннибай
1820 г.р.
Смагил
1826 г.р.
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Абдулсалих
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын:
Миннибай
Отец ребёнка:
Ильяс
Рождение ребёнка
1826
Сын:
Смагил
Отец ребёнка:
Ильяс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ильяс
Смерть
Неизвестно
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