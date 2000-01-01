(Абдулсалихова) Миннибика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдулсалихова) Миннибика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

1820 г.р.
1826 г.р.

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Абдулсалих

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Миннибай

Отец ребёнка: Ильяс

Рождение ребёнка
1826

Сын: Смагил

Отец ребёнка: Ильяс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильяс

Смерть
Неизвестно
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