Смагил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмагил

Смагил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ильяс

Мать: Миннибика

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бибисания

Мать ребёнка: Вафия

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сулейман

Мать ребёнка: Вафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вафия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close