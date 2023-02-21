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Смагил
Смагил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ильяс
1776 г.р.
Мать
(Абдулсалихова) Миннибика
1799 г.р.
Жена
(Абсатарова) Вафия
1828 г.р.
Дети
(Смагилова) Бибисания
1857 г.р.
Сулейман
1858 г.р.
Добавил:
VR
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Ильяс
Мать:
Миннибика
Рождение ребёнка
1857
Дочь:
Бибисания
Мать ребёнка:
Вафия
Рождение ребёнка
1858
Сын:
Сулейман
Мать ребёнка:
Вафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Вафия
Смерть
Неизвестно
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