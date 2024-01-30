Асмаловский Роман Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.11.1927
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асмаловский Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1926
Сын: Асмаловский Михаил Романович
Мать ребёнка: Асмаловская Лидия Ивановна
Д. Кучуковщина Кинчинсеивский район . Ленинградская область. Место регистрации Татарцинский сельсовет.
Смерть
17.11.1927
Красный командир. Погиб в средней Азии.