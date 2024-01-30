Асмаловский Роман Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмаловский Роман Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.11.1927

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асмаловский Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1926

Сын: Асмаловский Михаил Романович

Мать ребёнка: Асмаловская Лидия Ивановна

Д. Кучуковщина Кинчинсеивский район . Ленинградская область. Место регистрации Татарцинский сельсовет.
Смерть
17.11.1927
Красный командир. Погиб в средней Азии.

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