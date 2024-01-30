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Асмаловская Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Кублицкая Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Говорова (Асмаловская) Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Рождение ребёнка
21.07.1926

Сын: Асмаловский Михаил Романович

Отец ребёнка: Асмаловский Роман Кузьмич

Д. Кучуковщина Кинчинсеивский район . Ленинградская область. Место регистрации Татарцинский сельсовет.
Смерть
Неизвестно

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