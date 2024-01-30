Асмаловская Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: Кублицкая Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Говорова (Асмаловская) Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор
Рождение ребёнка
21.07.1926
Сын: Асмаловский Михаил Романович
Отец ребёнка: Асмаловский Роман Кузьмич
Д. Кучуковщина Кинчинсеивский район . Ленинградская область. Место регистрации Татарцинский сельсовет.
Смерть
Неизвестно