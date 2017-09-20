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Тимофеев Владимир Захарович

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Место рождения

Ожбуй

Дата рождения

20.08.1951

Дата смерти

20.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951

Отец: Тимофеев Захар Романович

Мать: Тимофеева Пайрам Семеновна

Ожбуй
Рождение ребёнка
05.12.1982

Сын: Тимофеев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Тимофеева Галина Степановна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1988

Сын: Тимофеев Артем Владимирович

Мать ребёнка: Тимофеева Галина Степановна

Смерть
20.09.2017

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