Тимофеев Владимир Захарович
Место рожденияОжбуй
Дата рождения20.08.1951
Дата смерти20.09.2017
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951
Ожбуй
Рождение ребёнка
05.12.1982
Сын: Тимофеев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Тимофеева Галина Степановна
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1988
Сын: Тимофеев Артем Владимирович
Мать ребёнка: Тимофеева Галина Степановна
Смерть
20.09.2017