Тимофеев Захар Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Тимофеев Роман Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Людмила Захаровна
Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Лидия Захаровна
Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Любовь Захаровна
Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Виталий Захарович
Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна
Ожбуй, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1951
Сын: Тимофеев Владимир Захарович
Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна
Ожбуй
Смерть
1997