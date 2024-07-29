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Тимофеев Захар Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Тимофеев Роман Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Людмила Захаровна

Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Лидия Захаровна

Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Любовь Захаровна

Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Виталий Захарович

Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна

Ожбуй, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Пайрам Семеновна

Рождение ребёнка
20.08.1951

Сын: Тимофеев Владимир Захарович

Мать ребёнка: Тимофеева Пайрам Семеновна

Ожбуй
Смерть
1997

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